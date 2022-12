Los jefes de equipo de la Fórmula 1 votaron por su piloto favorito del año y ordenaron a los demás en un ranking que fue publicado por el sitio oficial de la Fórmula 1. En esta lista, Sergio Pérez aparece por delante de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Según afirma la misma publicación, el mecanismo para ordenar a los pilotos fue el siguiente: "Les pedimos a los 10 jefes de equipo que enviaran su lista de los 10 mejores pilotos del año, con la condición de que su clasificación individual se mantuviera en secreto.

Relacionado: Checo Pérez, el "culpable" de la salida de Pierre Gasly

The F1 team bosses choose their top 10 drivers of 2022 👀



Let's find out who made the cut! 🔎#F1 https://t.co/ox72FwxTL2