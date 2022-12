Redacción GPFans

Lunes 26 Diciembre 2022 07:51

Lewis Hamilton no ha tenido el año más fácil de su carrera en 2022. El piloto británico no ganó una carrera en el año por primera vez desde que ingresó a la Fórmula 1 y terminó sexto en el campeonato mundial; sin embargo, impresionó a Toto Wolff, jefe del equipo, quien lo comparó con Michael Schumacher.

Después de años de dominio en la categoría reina, Mercedes ha tenido que tomar un paso atrás este año para ver como Ferrari y Red Bull Racing se peleaban por las victorias.

Hacia el final de la temporada, la gente parecía entender cada vez más el W13 y al final incluso condujo al primer doblete de la temporada en Brasil, aunque Hamilton luego se perdió la victoria ante George Russell.

Schumacher

Wolff explica cómo vio la temporada de Hamilton. "La temporada ha sido muy difícil para Lewis porque le dimos un material que pocas veces le permitía acercarse a los primeros puestos.

"Lewis y George Russell se enfrentaron a un coche errático, inestable y por lo general poco rápido. Un vehículo difícil de manejar, creo que es admirable cómo Lewis manejó esa situación.

Hamilton finalizó 6° en el campeonato

"Por supuesto que hubo momentos en que el equipo estaba deprimido. Pero luego fue Hamilton quien volvió a motivar a todos. Esos son rasgos de carácter que rara vez se ven en un atleta. La forma en que animó e inspiró a su equipo.

"No se trataba solo de involucrarse en hacer que el automóvil fuera más rápido, también se trataba de estar en la fábrica y se convirtió en un ejemplo. Me recordaba mucho a Michael Schumacher.

"En otros deportes me recordaba a Tom Brady. Cuando alguien se vuelve más que un atleta y trabaja emocionalmente para su equipo”, dijo el austriaco en el podcast Beyond The Grid.