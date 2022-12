Redacción GP Fans

Domingo 25 Diciembre 2022 10:38 - Actualizada: 10:40

Romain Grosjean pronostica que habrá varios autos similares al RB18 en la parrilla de salida el próximo año. El auto de Red Bull Racing resultó tener el concepto más rápido en el primer año de las nuevas regulaciones y, por lo tanto, el francés espera que varios equipos se desarrollen en la misma dirección.

En 2022, se presentó la nueva generación de autos de Fórmula 1. Un año más tarde de lo previsto, a los equipos se les ocurrió su nuevo logro. Los tres mejores equipos optaron por un concepto diferente.

La gran diferencia óptica fueron principalmente los pontones. El F1-75 había incorporado movimientos ondulatorios radicales en los pontones, el RB18 había presentado una variante colgante y Mercedes tenía la intención de que los pontones prácticamente desaparecieran.

Al final, Red Bull logró ganar el campeonato de constructores y, por lo tanto, Grosjean espera que los equipos adopten el concepto de los austriacos.

Hablando con GPFans, Romain explica: "Creo que todos, de una forma u otra, querrán copiar a Red Bull porque fue el mejor auto del ciruicto. Puede que Ferrari haya sido un poco más rápido en la calificación, pero Red Bull fue el mejor auto sin duda, y por eso quieres hacer una copia de ellos".

Sin embargo, copiar no es fácil y no hay garantía de éxito, y también lleva mucho tiempo. Aston Martin realizó una actualización importante durante el fin de semana del Gran Premio en España en 2022, y en ese momento se dijo en broma que el automóvil sería el Red Bull verde.

Sin embargo, fue solo después de las vacaciones de verano que el equipo realmente pudo cosechar los beneficios del nuevo diseño.

El ex piloto admitie que hacer una copia parece fácil, pero no lo es tanto. "Por supuesto que tienes tus propias limitaciones. No son todas las mismas unidades de potencia, por ejemplo, por lo que no puedes ir en la misma dirección con algunas cosas", explicó.

A pesar de las diferencias, todavía espera muchos autos reconocibles en 2023: "Pero creo que el próximo año veremos muchos autos que se parecerán más al Red Bull".