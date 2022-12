Redacción GPFans

Esteban Ocon debería ser conocido como el ministro de defensa francés luego de sus impresionantes esfuerzos para mantener a raya a los pilotos en la Fórmula 1 este año, según Otmar Szafnauer, jefe del equipo Alpine.

Ocon obtuvo la mayoría de los puntos del equipo francés este año, ya que terminó cuarto en el campeonato de constructores, superando a McLaren en la carrera final de la temporada.

Aunque el francés no logró registrar un podio en 2022, dijo que había sido su mejor temporada hasta la fecha en la F1, un sentimiento respaldado por su mayor total de puntos en una sola campaña.

Ocon terminó la temporada con 92 puntos

Cuando Motorsport.com le preguntó si había visto un gran avance de Esteban este año, el jefe de Alpine dijo que había tenido "algunas carreras fabulosas" antes de destacar sus esfuerzos defensivos.

“Hubo otros momentos en los que pensamos, 'oh no, la actuación no está ahí', y luego la sacó. Realmente, muy bueno para él.

“Pero sí, Suzuka se destaca para mí. ¡Eso fue increíble! Lewis [Hamilton], en un Mercedes, muy bueno en mojado, condiciones cambiantes, condiciones secas, conduciendo en tus espejos todo el tiempo, Lewis estaba en el auto más rápido.

“Quiero decir, solo mira dónde Mercedes terminó el campeonato. Y lo detuvo, brillante", dijo Szafnauer.

¿Nuevo ministro?

Actuaciones como esa dejaron a Szafnauer confiado en las siguientes carreras de que Ocon podría mantener a los pilotos alejados, antes de bromear diciendo que Esteban debería recibir el apodo de Sergio Pérez, quien fue apodado el ministro de defensa mexicano por sus esfuerzos en Abu Dhabi el año pasado.

"Sé que el apodo de Checo es ministro de defensa, pero tal vez deberíamos cambiarlo por... ¿cuál es el apodo de ministro de defensa en Francia?" preguntó Otmar.

“Averigüemos qué es eso. ¡Averigua qué es eso y dale ese apodo!", concluyó.