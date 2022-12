Redacción GPFans

Jueves 22 Diciembre 2022 08:53

Mick Schumacher aseguró que aún no descarta la posibilidad de que sea Campeón del Mundo de la Fórmula 1 en un futuro.

El piloto alemán quedó fuera de Haas luego de que el equipo decidiera no renovar su contrato para la próxima temporada. En su lugar, decidieron fichar a Nico Hulkenberg por un tema de "experiencia".

Relacionado: Sebastian Vettel: Mick Schumacher puede volver a la Fórmula 1

Hace unas semanas, Mick fue anunciado como el piloto de reserva en Mercedes para 2023, luego de que Nyck de Vries fuera fichado como piloto principal para AlphaTauri.

Mick sufrió varios choques importantes en el último año

Hablando con The Race, el hijo del káiser señaló sus objetivos para el futuro: "Si me preguntas si tengo la sensación de que merezco estar en la parrilla, diría que sí, pues he demostrado que cuento con todo lo necesario para demostrar que soy rápido.

"No es algo que haya hecho solamente en 2022, sino en años previos en categorías inferiores. Soy campeón de Fórmula 2 y de Fórmula 3, parece que se le ha olvidado a la gente.

"Siempre me he demostrado a mí mismo que soy capaz de ir rápido en cualquier categoría en la que he corrido. También diría que tengo la sensación de que puedo llegar a lo más alto en Fórmula 1, me siento capaz de ser campeón del mundo si estoy en el coche adecuado en el momento adecuado", sentenció.

El motivo del fracaso

Schumacher también señaló lo que considera que falló en su última temporada con Haas: "Con los pilotos jóvenes, siempre quieres que vayan al máximo, es lo que necesitas de ellos si quieres sumar puntos.

"Quizá con otro que lleva ya diez años en Fórmula 1, podrá ser capaz de conocer dónde puede apretar más y cuáles son las recompensas de hacerlo, es pura gestión.

"Ha sido algo que no he tenido en la cabeza durante este año y he necesitado más tiempo para conocer los límites", cerró el alemán.