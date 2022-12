Redacción GP Fans

Lunes 12 Diciembre 2022 09:58

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha admitido que el controvertido clímax de la pelea por el título de 2021 entre Lewis Hamilton y Max Verstappen perseguirá al equipo "para siempre".

El Gran Premio de Abu Dabi de 2021 vivirá en la infamia junto con el decisivo de 1990 entre Ayrton Senna y Alain Prost, y el equivalente de 1994 de Michael Schumacher y Damon Hill como uno de los decisivos del título más controvertidos de la historia.

Lo que separa y quizás eleva el ejemplo del año pasado por encima de los demás es que ninguno de los pilotos fue culpable de irregularidades en Yas Marina, sino que los errores provinieron del control de carrera de la FIA, dirigido por el entonces director de carrera Michael Masi.

"Abu Dhabi 2021 nos afectará durante mucho tiempo, o tal vez para siempre", dijo Wolff al podcast Beyond the Grid.

"Pero son más estos momentos más aleatorios en los que te sientas y piensas en estos últimos minutos en los que se han tomado decisiones que eran contradictorias con el espíritu del deporte, pero no en la carrera fines de semana".

Wolff agregó que creía que el siete veces campeón Hamilton había podido "concentrarse en el trabajo" y dejar de lado los recuerdos de la controversia y cuando se le preguntó si había podido seguir adelante personalmente, respondió esto: "Creo que seguimos adelante y yo personalmente seguí adelante con Susie [Wolff], porque ambos estuvimos allí, tan pronto como aceptamos el resultado."

"Creo que no queríamos arrástrelo a la sala del tribunal porque incluso si tuviéramos un caso, creo que no podríamos haberlo remediado y no queríamos ganar ninguna batalla legal".

No ganó el mejor

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, había declarado durante la transmisión de la carrera que Verstappen necesitaba un "milagro" para cerrar la ventaja dominante de Hamilton en el cierre.

Esto llegó en la forma de un coche de seguridad, pero después de que los procedimientos apropiados para retirar el vehículo fueron eludidos por un principio no escrito de 'déjalos correr', Mercedes se quedó sin palabras.

"Max es un campeón que se lo merece, al igual que Lewis", dijo Wolff.

"Ese día en particular, tenían los mismos puntos y debía ganar el mejor, pero no fue así".

"Está sellado. El campeonato terminado, y no deberíamos seguir lamentnándonos por ello.".

"Max es un bicampeón mundial. Se lo merece."

"Se cometieron errores, la FIA lo reconoció y tenemos que seguir adelante".