Rédaction GP Fans

Domingo 11 Diciembre 2022 11:05 - Actualizada: 21:13

Lewis Hamilton cree que es natural que el piloto con más títulos en la parrilla se convierta en el objetivo de otros pilotos.

El británico no ha podido ganar un solo Gran Premio en 2022, poniendo fin a una racha de 15 temporadas consecutivas con al menos una victoria en un Gran Premio.

El Gran Premio de Sao Paulo fue una oportunidad perdida para el siete veces campeón mundial. Su compañero de equipo, George Russell, se impuso, logrando la única victoria de Mercedes en 2022.

La colisión con Max Verstappen durante el reinicio del coche de seguridad hizo que Hamilton perdiera tiempo en su búsqueda de una primera victoria en 2022.

Al final de la carrera, el neerlandés admitió que sabía que los dos pilotos entrarían en contacto.

"Para ser honesto, pasé por alto el exterior e inmediatamente sentí que no me daría espacio, así que lo intenté.", dijo Max en los micrófonos de Sky Sports F1.

"No me dio espacio, así que sabía que íbamos a aguantar. Le costó la victoria, a mí me dio 5 segundos. No habría cambiado mi carrera porque éramos demasiado lentos".

¿Verstappen es más agresivo con Hamilton que con otro piloto?

El jueves anterior al último fin de semana del Gran Premio en Abu Dabi, se le preguntó a Lewis Hamilton cómo se comporta Verstappen con él en la pista.

¿Verstappen está tratando de demostrar que es mejor en la pista, porque Hamilton es el piloto con más títulos (empatado con Michael Schumacher), más victorias (103) y poles (103)?

"No hay nada en absoluto", Hamilton había comentado al principio.

"No creo que haya nada más profundo en el fondo porque nunca tuvimos conversaciones profundas".

"La única vez que tuvimos una conversación en profundidad fue en 2020, en Austria, donde fui a verlo para hablarle sobre lo que significaba Black Lives Matter y lo que significaría si pudiera apoyarlo".

"Traté de explicarle cómo se sentía, por qué estábamos peleando, de qué se trataba. Aparentemente no hizo ninguna diferencia".

" Pero creo que, sí, probablemente tengas razón. Recuerdo cuando entré en el deporte, y tu objetivo era el tipo que tenía más campeonatos [ganados]. fue Fernando. Luego fue... estabas apuntando a Kimi porque Kimi era uno de los mejores pilotos aquí, y luego fue Seb, así que creo que es natural".