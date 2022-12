Redacción GPFans

Domingo 11 Diciembre 2022 08:09

Carlos Sainz cree que ahora ha "dominado" la nueva generación de autos de Fórmula 1, lo que ha despertado un renovado nivel de optimismo de cara a la temporada 2023.

El español consideró que puede aspirar a algo importante en 2023 porque ya conoce la forma en la que funciona el coche y no espera un cambio radical.

"Honestamente, soy mucho más optimista y confiado que hace media temporada. La última tanda de carreras, el ritmo que tenía, la gestión de los neumáticos, el ritmo de carrera, la clasificación, todo fue mucho más suave, mucho más competitivo, de vuelta a un nivel que sé que soy capaz de conducir.

"He vuelto a un nivel en el que debería haber estado a principios de año y esto obviamente me deja con optimismo. También con la sensación de que finalmente he dominado este auto y estas regulaciones y que sea cual sea el tipo de auto que venga el próximo año, estoy listo para conducirlo", aseguró.

El madrileño comenzó mal la última campaña, retirándose por incidentes dos veces en las primeras cuatro carreras para quedar casi instantáneamente fuera de la lucha por el Campeonato.

Sin embargo, la forma de Sainz comenzó a mejorar, con una primera victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña donde también se estrenó como poleman.

"Soy más completo"

A pesar del resurgimiento hacia el final del año, acabó quinto en el Campeonato de Pilotos, detrás de George Russell de Mercedes.

La diferencia con su compañero de equipo Charles Leclerc fue de 62 puntos. El monegasco terminó segundo detrás de Max Verstappen en la Clasificación Individual.

“He cambiado muchas cosas en mi manejo. Tuve que restablecer muchas cosas en mis sistemas.

"Desearía no haberlo hecho, pero también me ha convertido en un piloto más completo, así que estoy listo para hacerlo", valoró.