Rédaction GP Fans

Sábado 10 Diciembre 2022 11:19

Toto Wolff discutió las cualidades necesarias para ser un líder de equipo de Fórmula 1 hoy.

Mercedes terminó el 2022 en tercer lugar en el campeonato de constructores, habiendo ganado los 8 campeonatos consecutivos anteriores entre 2014 y 2021. George Russell terminó 4to en el campeonato, mientras que Lewis Hamilton subió al 6to. lugar.

El austriaco participó en el podcast F1 Beyond the Grid, en un episodio publicado el 7 de diciembre. El accionista de la escudería Mercedes (posee el 33% de las acciones de la escudería) abordó varios temas. Desde esta difícil temporada 2022 para el equipo de Brackley hasta el final de la aventura de Mattia Binotto con Ferrari.

Wolff: 'Estamos en esta jaula de paddock'

Preguntado sobre la necesidad de tener conocimientos de F1 para convertirse en líder de un equipo , Toto Wolff respondió:

"Creo que somos especialistas y hay que entender el automovilismo",comentó Wolff.

Quizás más que solo la Fórmula 1, es un nicho donde el deporte, las regulaciones, el organismo rector, el titular de los derechos comerciales, los competidores... ."

"Todos estamos básicamente encerrados en esta jaula de paddock. Hay que ser astuto políticamente. Es un entorno especializado muy especializado. Cuanto más sepas sobre el deporte, mejor."

"Puedes ser un buen administrador de carreras y no entender nada sobre lo que sucede en el plan de negocios en el mundo".

Wolff cree que otro talento italiano podría dirigir Ferrari

Con la salida de Mattia Binotto de Ferrari, Tom Clarkson le pidió a Wolff que se pusiera en la piel del propietario de la Scuderia Ferrari, John Elkann, y encontrara un reemplazo para Binotto.

"Muy difícil de juzgar porque lo que dije antes es que debe haber un gerente italiano, incluso en otras industrias, que tiene el poder y la inteligencia para administrar un equipo así", comentó Wolff.

"Y nunca apareció nadie, lo cual no entiendo hasta hoy. No he sido cazatalentos y no estoy en el lugar de John, pero diría que es el trabajo más emocionante de Italia".