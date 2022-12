Redacción GPFans

Sábado 10 Diciembre 2022 06:49 - Actualizada: 06:50

Nico Rosberg lo está pasando bien en la Extreme E y descartó estar interesado en volver a la categoría reina como jefe de equipo.

Extreme E es un campeonato todoterreno con SUV eléctricos que comenzó en 2021. Todos los lugares para competir se eligen para crear conciencia sobre ciertos aspectos del cambio climático, como el desierto de Arabia Saudita, un glaciar en Groenlandia o una mina de cobre en Chile.

Rosberg con su equipo Rosberg X Racing se hizo con el título en la primera temporada gracias al campeón mundial de rallycross Johan Kristoffersson y la campeona australiana de rallyes Molly Taylor.

La temporada pasada, Mikaela Åhlin-Kottulinsky se convirtió en la nueva compañera de equipo de Kristoffersson y ganaron juntas en Arabia Saudita y Cerdeña, pero no fue suficiente para vencer al equipo de Lewis Hamilton.

Nunca a tiempo completo en la F1

"Mucha gente tiene me preguntó, dado que Extreme E está yendo tan increíblemente bien, si me gustaría ser director de un equipo de Fórmula 1 en el futuro", dijo Rosberg a Diario AS< /a>.

"Mi respuesta es claramente que no. Lo bueno de Extreme E es que no hay demasiadas carreras. En este momento tenemos cinco carreras al año y la F1 tiene 24. Es una dedicación que haces a tiempo completo.

"Muy poco tiempo para pasa con tu familia y amigos mientras trabajas en el campeonato mundial... y ese tiempo quedo atrás, el piloto que fui y la persona que soy hoy, no queremos volver a hacer eso nunca más.

"Esa intensidad, esa dedicación, esa inflexibilidad en tu vida... Amo mi vida ahora y eso significa que nunca podré tener un trabajo de tiempo completo en la Fórmula 1", declaró.