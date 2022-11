Redacción GPFans

Lunes 7 Noviembre 2022

A Nyck de Vries no le preocupa el hecho de que conducirá su primera temporada completa de Fórmula 1 a una edad bastante avanzada. De Vries conducirá para AlphaTauri la próxima temporada y tendrá 28 años cuando comience su primera temporada en la máxima categoría.

Como campeón de F2 y Fórmula E, de Vries tiene un buen historial en el mundo de las carreras. Durante mucho tiempo, la pregunta fue si eso podría darle un lugar en la F1.

Tras un fuerte debut como suplente del equipo Williams, las cartas se barajaron de nuevo y Nyck se encontró en una posición mucho mejor. AlphaTauri lo fichó y así el holandés puede prepararse para su primera temporada como piloto del Gran Circo.

La edad es solo un número

El corredor tiene 28 años y eso puede ser mucho tiempo para que un piloto de Fórmula 1 comience su primera temporada. En comparación, Max Verstappen era más de 10 años más joven en su primera temporada de F1.

El mismo De Vries no ve desventajas por este motivo: ''Cada uno sigue su propio camino, no importa cómo llegué aquí. Eso ni siquiera es relevante para mí y lo más importante es tener la oportunidad cuando estés listo.

De Vries logró anotar dos puntos con Williams

''Para mí, personalmente, ha sido claramente una montaña rusa. Se siente aún mejor ahora tener la oportunidad. A veces pensé que ya no sería realista, pero nunca me di por vencido”, señaló Nyck en el podcast de la Fórmula 1 Beyond the Grid.