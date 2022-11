Joey Logano es el campeón de la NASCAR 2022. Ganó la Phoenix Raceway y certificó su primer lugar.

Había arrancado desde la pole position y apenas se movió de ahí. Sólo Ryan Blaney le quitó el puesto por algunos minutos, pero el título seguía siendo para él.

La Ronda de 4 implicaba que quien terminara en mejor puesto entre él, Ross Chastain, Christopher Bell y Chase Elliot sería campeón. Logano lo logró.

Al final consiguió su segundo título (el primero fue en 2018) de la categoría en forma contundente. Dejando en claro que su buena temporada no ha sido una casualidad.

Terminó en la cima de la primera etapa por encima del citado Blaney y en segundo de la 2, con Blaney superándolo.

En la tercera superó por 301 milésimas a Ryan y por 1.286 segundos a Ross Chastain, quien intentó ser una amenaza para su conquista.

Desde hace varias semanas el mexicano ya no tenía ninguna ocasión de pelear por el título, tras quedarse sin avanzar a la Ronda de 12.

En Phoenix finalizó vigesimocuarto, cuatro sitios más arriba del vigesimoctavo donde arrancó.

Suárez terminó la primera etapa en el lugar 24 y la segunda en el 23. Al final no logró avanzar de ahí.

1. Joey Logano (1°)

2. Ross Chastain (3°)

3. Christopher Bell (10°)

4. Chase Elliot (28°)

