Redacción GPFans

Domingo 6 Noviembre 2022 12:28

Que Red Bull haya roto el límite de presupuesto en 2021 "no es hacer trampa". Eso es lo que piensa el campeón de la Fórmula 1 en 1997, Jacques Villeneuve.

El canadiense consideró que hay otras cosas que deberían estar mucho más penadas que pasarse por unos millones de dólares con respecto a lo que está permitido.

"En cualquier caso, no es hacer trampa. Mentir sobre el control de tracción es hacer trampa", aseguró a Formule.nl.

Además, criticó con dureza a la FIA por la forma en la que castigó a los austriacos.

"La sentencia y la sanción para Red Bull aún no me han dejado claro qué está y qué no está permitido y qué sanción recibirás por ello", agregó.

"Max hubiera ganado igual"

El exceso del Toro Rojo fue señalado por otros pilotos y equipos, sobre todo porque Max Verstappen logró su primer título en el 2021 con ese contexto.

"Red Bull es tan fuerte que habría ganado de todos modos", avisó Villeneuve.

"Hay que ayudar de verdad"

Además, explicó que los siete millones de dólares de multa y la reducción en el tiempo en el túnel de viento simplemente perjudica a la escudería, en vez de servir para que otras mejoren.

"A los demás no les da tiempo de vuelta, parte de la multa ayudaría. Solo divide eso entre los equipos", reclamó.