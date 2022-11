Francesco Bagnaia es el nuevo campeón del mundo de MotoGP, tras lograr un noveno lugar en la última carrera que se ha celebrado en Valencia.

Algo ha quedado confirmado desde que comenzaron los problemas de Marc Márquez: el Mundial no tiene un dominador absoluto. Tres pilotos han acabado como los mejores desde 2020, Joan Mir, Fabio Quartararo y el citado Pecco, respectivamente.

La fórmula para que Bagnaia se coronara era simple: le alcanzaba con acabar dentro de los nueve mejores, siempre que Quartararo no terminara por encima del cuarto. Y eso pasó.

Con este título Italia sigue siendo el país que más acumula en esta competencia. Llegó a 20 triunfos en el Campeonato Mundial, por 17 de Reino Unido, 15 de Estados Unidos, 11 de España y ocho de Australia.

El italiano ha completado una remontada espectacular en la competición. Tras el Gran Premio de Alemania (Sachsenring) tenía una desventaja de 97 puntos; ahora que todo acabó en Valencia tiene 17 de ventaja sobre Fabio, suficientes para asegurar el cetro.

Ducati ha asegurado todas las coronas del Mundial. Conductores, constructoras, el novato del año, y piloto y escudería independiente. Año redondo.

La buena noticia en la competencia que sirve para despedir a Valencia es que España ha hecho el 1-3. Alex Rins se quedó con el primer lugar y Jorge Martín, el tercero. El sudafricano Brad Binder fue segundo, a 396 milésimas de Rins.

En el top 10 también apareció Joan Mir (sexto, a 7.735 segundos de Alex). Raúl Fernández acabó decimosegundo (24.780) y Alex Márquez, decimoseptimo, a 45.055.

Hubo siete abandonos, entre ellos los de Marc Márquez, Pol Espargaró y Alex Espargaró.

