Viernes 4 Noviembre 2022 13:51

Helmut Marko, asesor de Red Bull, cree que 'no es bueno para tu carrera' si eres o has sido compañero de equipo de Max Verstappen. Según el austriaco, el holandés, ahora bicampeón del mundo, suele asegurar que sus compañeros busquen soluciones que en realidad no existen.

Verstappen comenzó en la Fórmula 1 en 2015 como piloto de Toro Rosso (ahora AlphaTauri) y Carlos Sainz era su compañero de equipo. En lugar del español, Verstappen fue ascendido a Red Bull en 2016 como reemplazo de Daniil Kvyat.

Inmediatamente hizo un excelente trabajo en Red Bull como compañero de equipo de Daniel Ricciardo y rápidamente asumió su condición de líder.

Ricciardo luego se fue a Renault por este motivo, después de lo cual se permitió que Pierre Gasly y Alexander Albon lo intentaran y tampoco lograron acercarse al campeón del mundo y ayudarlo en el frente.

En 2021 llegó Sergio Pérez, y resultó ser una movida acertada. Desde entonces, Pérez ha ganado tres carreras y Max se convirtió en campeón mundial en 2021 y 2022. Red Bull ganó el campeonato de constructores como equipo en 2022, por primera vez desde 2013.

En conversación con Car and Driver, el asesor de Red Bull dice que los compañeros de equipo que ha tenido Max han hecho todo lo posible para igualarlo y mantener la diferencia lo más pequeña posible.

"Comparan sus autos con los de Verstappen: Tengo el mismo equipo, ¿cómo puedo vencerlo? No pueden hacer eso, así que intentan cambiar la configuración del auto o ajustar su estilo de conducción", señaló.

Carrera

Según Marko, el desempeño del actual bicampeón tiene mucho impacto en sus compañeros de equipo: "Por supuesto que alguien así no puede aceptar que simplemente no es tan bueno como Verstappen.

"En algún momento tienes que reconocer que hay alguien que es especial y simplemente no puedes vencerlo. Mi trabajo es hacer que lo hagan ¿Es eso cruel? No lo creo", comentó.

Según el asesor austriaco, no es nada bueno para la carrera y el futuro de un piloto ser compañero de equipo del nacido en Asset: "Tener a Max como compañero de equipo no es tan bueno para tu carrera. Es muy especial", concluyó.

Checo estuvo en la pelea del campeonato con Max Verstappen

Esto es especialmente cierto para Ricciardo, quien nunca tomó su forma del pasado después de eso. Albon tuvo otra oportunidad en Williams, mientras que Gasly actualmente está dando lo mejor de los cinco pilotos que han tenido al neerlandés como compañero de equipo.

El francés se ha mostrado en AlphaTauri y pilotará para Alpine a partir de 2023. Sainz ahora es piloto de Ferrari, pero apenas ganó su primera carrera de F1 esta temporada.

No hay mucho que decir de Pérez, ya que actualmente es compañero de equipo de Verstappen y por el momento, el mexicano tiene contrato con Red Bull.