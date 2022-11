Redacción GPFans

Jueves 3 Noviembre 2022 10:38

Carlos Sainz se sumó a las palabras de elogio enviadas a Max Verstappen después de que el holandés obtuviera su segundo título de F1; sin embargo, también aseguró que sin un auto competitivo "nunca vas a ganar" en la F1.

Verstappen hizo su debut en la F1 junto a Sainz en Toro Rosso en 2015, los dos pilotos pasaron poco más de una temporada juntos antes de que el holandés se ganara el ascenso a Red Bull.

Desde entonces, Max ha acumulado 19 poles, 34 victorias y dos campeonatos consecutivos, mientras que Sainz ha encontrado un nuevo hogar en la Scuderia, lo que ha dado lugar a muchas más batallas entre ambos.

Sainz se encuentra 6° con 212 puntos después de 20 carreras

Cuando se le preguntó por su opinión sobre el éxito del nacido en Asset, Carlos respondió: "No creo que deba dar más elogios a Max por lo que ha hecho este año, porque yo creo que es bastante obvio que ha hecho un muy buen trabajo.

“Todos pueden ver lo bien que se ha desempeñado y lo bien que ha ejecutado esta temporada, especialmente después de un comienzo de temporada difícil con un par de abandonos, cómo lograron recuperarse y acumular muchas victorias y muchos buenos momentos durante el año.

"Lo mantuvieron constante y fuerte en las áreas en las que no hemos podido ser tan fuertes. Felicitaciones a él, felicitaciones a Red Bull, porque se lo merecen", comentó.

El nivel del campeón

Cuestionado sobre si siente que el neerlandés ha evolucionado como piloto desde que eran compañeros de equipo, el nacido en Madrid agregó: “Seguro. Creo que ocho años en la Fórmula 1 son muchos años en la Fórmula 1 y desde el primer día de la Fórmula 1 hasta el año ocho, evolucionas enormemente.

“Seguro que ha evolucionado en todas las áreas. No hay un área en la que no haya evolucionado y la forma en que ha logrado seguir haciéndolo paso a paso, mejorando todo… porque no hay nada que no podamos mejorar en ocho años.

"Es un juego limpio para él y ahora está maximizando también tener un auto competitivo, que es algo que necesitas en la Fórmula 1 para ganar. Si no, nunca vas a ganar”, concluyó.