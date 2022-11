Sergio Checo Pérez volvió a ser castigado por los Power Rankings de la Fórmula 1. Esta vez ha sido superado por Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas y George Russell.

La actuación del mexicano estuvo marcada por una parada en pits de cinco segundos, que de acuerdo con Christian Horner y con él mismo, evitó que pudiera pelear más de cerca con Lewis Hamilton por el segundo lugar.

Al final mantuvo lejos a George Russell y registró su segundo podio consecutivo en el Gran Premio de México, algo que él ha valorado de forma positiva, aunque estuviera lejos (más de 18 segundos) de Max Verstappen.

A pesar de que tuvo lejos a Russell, cuarto lugar, el PR considera que pudo hacerlo mucho mejor en casa. Por eso fue calificado con un 7.8 en la séptima posición,

"Sergio Pérez tiene al compañero de equipo más duro en Verstappen, y en la calificación, el favorito de casa terminó a 0.353 segundos del holandés, que se conformó con la cuarta posición en la parrilla. Iluminó el Foro Sol con una brillante primera vuelta en la que superó a Russell, pero a partir de ahí el progreso fue limitado para Pérez, aunque terminó más de 30 segundos por delante del piloto de Mercedes en cuarto lugar y logró un segundo podio", explica.

Por delante tiene al citado George (quinto con 8), Valtteri Bottas (cuarto con 8.3) y Daniel Ricciardo (tercero con 8.5). Además de los habituales punteros Max Verstappen (líder con 9.5) y Lewis Hamilton (segundo con 9).

Fernando Alonso quedó empatado con George Russell en el quinto sitio, con 8 de calificación. Esto, a pesar del abandono que registró por la falta de fiabilidad de su Alpine.

"Fernando Alonso podría haber pasado desapercibido esta semana, ya que un problema desafortunado en la unidad de potencia detuvo su progreso tarde en México. El español se clasificó noveno, por delante de su compañero de equipo Esteban Ocon, y parecía estar en disputa por la P7 antes de caer en el orden y finalmente detenerse fuera de la pista. Sin embargo, nuestros jueces notaron la calidad", se lee en la web de la Fórmula 1.

Carlos Sainz no aparece en el Power Ranking de esta semana luego de una complicada actuación con su Ferrari.

Acabó quinto en la carrera mexicana, pero él mismo reconoció que lo más valioso es que lograra terminarla.

The latest @aramco Power Rankings are in! #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/zVrNJBLSki