Redacción GPFans

Lunes 31 Octubre 2022 12:05

Aunque Lewis Hamilton tiene siete títulos mundiales a su nombre, Fernando Alonso indicó recientemente que le da más valor a los dos títulos de Max Verstappen porque no solo tuvo que lidiar con su compañero de equipo. Estos comentarios hacen "reír" a Hamilton, dijo en México.

Hace tiempo que Alonso y Hamilton van y vienen, ya que el primero hizo algunas declaraciones picantes sobre los títulos mundiales del líder de Mercedes. Alonso dijo en una entrevista que "un campeonato tiene menos valor" si solamente has tenido que luchar con tu compañero.

Hamilton realmente solo tuvo que lidiar con Nico Rosberg y Valtteri Bottas para conquistar sus títulos mundiales, mientras que Verstappen tuvo que luchar más duro a los ojos de Alonso.

"No he visto a Max pelear con Pérez o Albon para ganar carreras", dijo el español. Hamilton ahora está respondiendo a los 'comentarios de Verstappen' de Alonso.

Pocas palabras

Después del Gran Premio de México, se le preguntó a Lewis sobre las palabras de Fernando durante la conferencia de prensa. Poco antes de eso, Hamilton ya había respondido sutilmente al publicar una foto de él y Alonso en 2007 en Twitter, acompañada de un emoji de pulgar hacia arriba.

"Ya di una reacción a través de ese pulgar", se ríe Hamilton, y luego continúa en un tono más serio: "Realmente no tengo mucho que decir al respecto y para ser honesto, me da un poco de risa.

"He tratado de ser muy respetuoso con los años, a modo de ejemplo: si me hubieran preguntado quién es el mejor piloto para mí, siempre trataré de elogiarlo. Es absolutamente interesante escuchar lo que se ha dicho, pero no es así. Realmente no importa, de ahí el pulgar arriba en Twitter", finalizó.