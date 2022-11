Aloisio Hernández

Domingo 30 Octubre 2022 15:04 - Actualizada: 15:34

Sergio Pérez finalizó 3° el Gran Premio de México y en la entrevista posterior a la carrera aseguró que "quería darle algo más" a la afición presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El mexicano largó desde la cuarta posición, pero en el arranque logró superar a George Russell y ponerse detrás de Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Checo logró recuperarse tras una parada de más de 5 segundos en boxes

La estrategia empleada por el equipo de Milton Keynes logró darle resultados y obtener nuevamente el doble podio. Max Verstappen ganó la carrera e hizo historía al convertirse en el máximo ganador en una sola temporada de F1.

Hablando con Marc Gené, Pérez compartió sus impresiones de la carrera en la Ciudad de México: "Realmente lo intente, tuve que empujar muy fuerte, tuvimos una mala parada y adelantar aquí es difícil, era complicado seguir.

"Es un buen podio. Frente a esta multitud realmente quería algo más, pero el tercer lugar sigue siendo un buen día", señaló.

En deuda

Tras las victorias de Singapur y Mónaco, además de estar en la pelea por el Subcampeonato, se esperaba que esta fuera la mejor oportunidad para que Sergio hiciera historia y ganara en su país.

Verstappen fue imbatible y dominó de principio a fin la ronda 20° del Campeonato 2022 de la Fórmula 1.

El piloto nacido en Jalisco no se olvidó de la afición que se hizo presente y les mandó un mensaje: "Teniendo en cuenta lo difícil que es adelantar, quería darle algo más al público aquí.

"Ha sido increíble, muchas gracias por tanto apoyo este fin de semana, son increíbles y son la mejor afición", valoró.

"La parada me perjudicó"

El mexicano admitió que los cinco segundos que pasó en pits evitaron que pudiera hacer el 1-2 con Max Verstappen.

"Quería mucho más, pudimos pasar a Russell y creo que los Mercedes sufrieron con el duro. Desafortunadamente tuve una mala parada que me puso atrás de los Ferrari y perdí 10 segundos con el tráfico, me perjudicó bastante y no tuve oportunidad de llegar a Hamilton.

"Hemos sido los mejores en paradas en el año, hemos fallado en Austin, y en especial aquí, porque pasar era muy complicado", explicó.