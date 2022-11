Redacción GPFans

Domingo 30 Octubre 2022 09:26

Está claro que la relación entre Max Verstappen y Lewis Hamilton no es óptima. El desenlace del título del año pasado ha marcado una gran diferencia para el británico y el siete veces campeón apenas puede pronunciar el nombre del bicampeón.

Es probablemente la mayor rivalidad en la historia moderna de la categoría reina: Verstappen y Hamilton. Los dos caballeros aseguraron que la pelea por el título fue extremadamente intensa, emocionante y entretenida el año pasado.

Al final tenía que haber un ganador y ese era Max, que logró hacerse con su primer título mundial en Abu Dhabi. Supuso para Lewis que no podía sumar su octavo título y eso probablemente todavía le moleste.

Sin embargo, el neerlandés no piensa lo contrario sobre el británico y todavía siente un enorme respeto hacia él.

"La gente me ha dicho que no usa mi nombre. Siempre me han enseñado a respetar lo que la gente ha logrado en el deporte.

"No tengo ningún problema con lo que Lewis ha logrado. Es uno de los mejores de todos los tiempos", explicó Verstappen al Daily Mail.

"Lewis ha sido excelente"

A menudo se dice que Hamilton simplemente condujo el mejor auto, pero Max no quiere participar en eso.

"Sé que no es solo el auto en el que condujo. Eso ayuda. Todos lo sabemos, pero aún tienes que vencer a tu compañero de equipo y Lewis lo ha hecho constantemente.

"Creo que también debes reconocer que la persona es excelente en lo que ha hecho", agregó.