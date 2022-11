Fernando Alonso avanzó milagrosamente a la Q3 del Gran Premio de México, tras una segunda sesión de clasificación de infarto.

El español finalizó con una ventaja de 53 milésimas sobre Daniel Ricciardo, el primer eliminado.

Ya había dado señales de susto en la Q1 y las confirmó en la Q2, aunque le alcanzó para pasar a la última etapa.

En su primera vuelta se metió en el octavo lugar, con 720 milésimas más que Lewis Hamilton, dominante.

Al final mantuvo ese registro y logró su pase a la última etapa por muy poco.

Quedaron fuera, Ricciardo, Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda y Kevin Magnussen.

La prueba resultó sumamente apretada tanto en la parte alta como en la baja.

