Sergio Pérez es el centro de la atención este fin de semana durante el Gran Premio de México y tras el viernes de entrenamientos, compartió sus impresiones después de la FP1 y 2.

La primera sesión de entrenamientos terminó con ambos Ferrari al frente, seguido del mexicano en 3° a 0.12 segundos de Carlos Sainz.

En la FP2 no hubo muchos resultados representables, ya que Pirelli extendió el entrenamiento a 90 minutos para probar los prototipos de neumáticos de 2023.

Hablando del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo dijo: “Fue un día complicado, como es habitual en México con la altitud, todo está flotando, así que es bastante fácil cometer errores en estas condiciones", advirtió el nacido en Jalisco.

