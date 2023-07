Ángel Armando Castellanos

Lunes 17 Julio 2023 10:14

Fernando Alonso está obteniendo tan buenos resultados en esta temporada de Fórmula 1 por una razón simple: su monoplaza. Eso es lo que piensa Michael Andretti, ex piloto de la categoría.

El ahora dirigente no hace menos al español, sino que entiende y explica que si antes no lograba cosas tan importantes es porque no tenía herramientas para lograrlo.

"Finalmente está en un coche competitivo y está sacando el máximo partido de él", contó en una charla con MARCA.

Recordó que casi siempre ha salido victorioso en sus enfrentamientos contra coequiperos. Ahora no es la excepción con Lance Stroll.

"Con todos los equipos en los que ha pilotado, casi siempre ha ganado a sus compañeros de equipo, en clasificación y en carrera, así que no me sorprende", añadió.

Inteligencia

Recordó cuando coincidieron en las 500 Millas de Indianápolis y lo hizo de gran forma gracias a una cosa: su cabeza.

"Es el piloto completo. No solo es rápido, también es inteligente. Me impresionó cuando trabajó con nosotros en Indianápolis", destacó.