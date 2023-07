Ángel Armando Castellanos

Lunes 17 Julio 2023 10:13 - Actualizada: 10:28

El jefe del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, también escuchó las historias sobre un posible cambio de Alexander Albon al equopo, pero debe admitir con toda honestidad que no sabe de dónde provienen.

El francés confirma en Motorsport-Total que Ferrari no está interesado en el piloto de Williams.

Albon está conduciendo su segundo año completo con la 'W' esta temporada y ocasionalmente se las arregla para sobresalir con el equipo que ha estado en las últimas temporadas.

Carlos Sainz todavía tiene contrato hasta 2024 y lo mismo ocurre con Albon en Williams.

Los medios italianos informaron recientemente que la Scuderia estaría interesada en el piloto de Williams, pero Vasseur desmiente ese rumor.

"No estoy interesado en traer a Albon"

Una reunión entre Albon y Vasseur no es tan descabellada, pero nada es cierto, según Vasseur :

"No sé de dónde viene esta historia. He tenido a Albon en el pasado (en ART en las clases junior), somos amigos. Pero... si un periodista me pregunta si a Alexander le va bien en un momento, digo que sí.

"Pero eso no quiere decir que esté interesado en ficharlo. Creo que Alex todavía tiene contrato con Williams hasta 2024. Ese equipo invierte mucho", avisó.

Renovaciones

El equipo de Maranello tiene dos pilotos capaces al volante en Charles Leclerc y Sainz. Leclerc todavía cuenta con vínculo hasta 2025 y Sainz, hasta 2024. Por el momento, Vasseur no siente ninguna presión para iniciar negociaciones contractuales.

"Hablé con el equipo al principio de la temporada y también con los pilotos. Tengo que conocer al equipo, llevará meses. Todavía les queda al menos un año de contrato, por lo que eso no es algo que necesita ser discutido ahora", sentenció.