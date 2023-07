Aloisio Hernández

Lunes 17 Julio 2023 09:20

Antonio Lobato, comentarista de F1, señaló que Red Bull Racing hizo "algo mal" con el auto de Sergio Pérez.

El mexicano comenzó muy fuerte la temporada, ganando dos las cuatro primeras carreras de la temporada 2023 de la F1; sin embargo, a partir de la carrera en Mónaco, comenzó una racha negativa para Checo. El nacido en Jalisco tiene cinco carreras que no ha podido clasificarse entre los primeros 10.

Checo solamente en Austria pudo remontar hasta el podio, quedando atrás en las otras carreras. Esto ha provocado que en los medios se generen una serie de críticas sobre el número 11.

Checo tiene 156 puntos y está segundo en el campeonato

También en algunos medios se dijo que fue muy similar a lo sucedido en 2022, donde después de la victoria de Checo en Mónaco, su RB18 comenzó a caer en rendimiento.

¿Errores?

Charlando en una transmisión de Twitch con SoyMotor.com, Lobato dio sus impresiones de lo que sucede en Red Bull.

“Checo es el mejor compañero, el que más cerca ha estado de Max [VER] en toda la historia. ‘Checo’ empezó el año impresionante. Pero de repente, cuando más cerca estaba y parecía que podía mantenerle el pulso [a VER], ¡pum!, el acabose.

"Y todo empezó también con lo de Australia, el lío extraño que desconocemos qué le pasó a ese coche y que fue uno de los que le dejó fuera [de clasificación y de contienda].

"Sabotaje no, pero algo hicieron mal [en redbull], algo pasó en el coche de Pérez y le sacaron a pista en unas condiciones que no eran normales. Y fue en el coche de ‘Checo’. En el de Max no pasan estas cosas”, aseguró.