Aloisio Hernández

Lunes 17 Julio 2023 08:25

Daniel Ricciardo cree que seguiría el ejemplo de Max Verstappen y Lewis Hamilton en lugar de Nico Rosberg si se convirtiera en campeón mundial en 2024. El australiano no cree que se retiraría de inmediato como Rosberg, pero le gustaría continuar durante años para posiblemente ganar aún más.

Es un signo de interrogación para el mundo exterior, como para el propio Ricciardo, si el australiano tendrá la oportunidad de ganar otra vez.

Relacionado: Checo Pérez: Voy segundo porque he ganado carreras

Posteriormente, su cambio a Renault y McLaren resultó no ser un paso hacia un campeonato, después de lo cual decidió tomarse un año sabático a fines de 2022; sin embargo, esto resultó ser solo unos meses, ya que a partir de esta semana volverá a estar al volante durante el Gran Premio de Hungría.

Reemplazará a Nyck de Vries por el resto de 2023 en AlphaTauri debido a los decepcionantes resultados del holandés. La esperanza de Ricciardo será poder convencer esta temporada y quizás tener una oportunidad en Red Bull en 2024 para luchar realmente por un título, algo que el australiano nunca ha podido hacer.

Campeón del mundo

En una conversación con Crash.net, se le preguntó a Daniel qué haría si se convirtiera en campeón del mundo después de todos estos años en la Fórmula 1.

“Si llego a ser campeón mundial, no sé si me retiraré. Porque eso significaría que estoy bien. ¿Si gano un título mundial el próximo año? No, no me retiraría. Pero si gano uno en cinco años, podría decir que es una excelente manera de retirarme.

“Cuando has vivido en este increíble nivel de euforia durante tanto tiempo, la idea de perder eso [el título mundial] puede ser aterrador. Y entiendo eso. Mientras eso no sea lo que le impide jubilarse, no hay problema”, afirmó.