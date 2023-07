Ángel Armando Castellanos

Domingo 16 Julio 2023 09:12

Sebastian Vettel, reveló a PlanetF1 que habló con el CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali, sobre el regreso al deporte durante el Gran Premio de Mónaco.

El alemán se despidió de la categoría reina a finales de 2022 y Fernando Alonso ocupó el asiento del alemán en Aston Martin. 'Seb' está en el Reino Unido este fin de semana para asistir al Goodwood Festival of Speed.

También dará algunas vueltas en el Williams con el que Nigel Mansell fue campeón en 1992. También tiene la oportunidad de conducir el McLaren MP4/8, el auto que Ayrton Senna condujo en 1993.

Una de las razones por las que Vettel paró el año pasado fue porque no podía combinar su activismo ambiental con el deporte. Los dos coches en los que conduce durante el festival de Goodwood funcionan con combustibles sintéticos y eso encaja a la perfección con su filosofía.

Por lo tanto, está considerando un papel como oficial en la FIA o la Fórmula 1 para continuar con esta misión.

Habla con Domenicali en Mónaco

"Ya veremos, pero tengo algunas ideas. Estuve en Mónaco a principios de este año y tuve una muy buena conversación con Stefano (Domenicali). Además de los autos que contaminan directamente, por supuesto, la Fórmula 1 tiene una gran responsabilidad porque es un evento muy grande", aseguró ante la prensa en la Gran Bretaña.

En lo que a él respecta, el deporte debería volverse un poco más verde y ya ha pensado en eso.

"Es importante que vaya en la dirección correcta. Pero estoy en conversaciones (con la Fórmula 1) y tengo algunas ideas. Obviamente, veremos qué nos depara el futuro", agregó.

Tiempo libre

Sin embargo, tenemos que esperar un poco más antes de volver a ver al alemán en la clase real, ya que actualmente está disfrutando de su tiempo libre.

"Me fijé una meta el año pasado: quiero ser libre y decir "no" a muchas cosas. Porque quiero conocer esta versión de mí mismo que no tiene un horario fijo y es capaz de mirar diferentes cosas y encontrar inspiración para hacerlas", sentenció.