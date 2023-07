Ángel Armando Castellanos

Fernando Alonso ha recibido un ofrecimiento importante para correr en la Fórmula E. Esta es una de las categorías donde todavía no ha competido.

Durante los dos años (2019-2020) que estuvo fuera de la Fórmula 1, el español participó en competencia de resistencia como las 24 Horas de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis y el Rally Dakar.

Hasta el momento él no ha coqueteado con la clase de autos eléctricos, pero hay un piloto que estaría encantado de que fuera su compañero en el asiento de junto.

Se trata de Maximilian Günther, quien es parte de la agencia de representación del Nano. Admite que no hay una oferta formal, pero que sería genial hacerla más adelante.

"Me encantaría ser compañero de equipo de Fernando, sería algo increíble. No he intentado convencerle para que pruebe un coche Fórmula E, todavía, quizá lo haga más adelante", avisó en palabras a Soy Motor.

Rally Dakar

Fernando también puede volver al Rally Dakar. David Castera, el director de la categoría, le hizo la invitación públicamente.

"Estaría bien tener algún cambio. Con la llegada de nuevos constructores, creo que pasará eso, y veremos a nuevos, sangre nueva. No es tan fácil de ganar un Rally Dakar, veremos si quieren venir, o incluso Alonso de nuevo", contó en rueda de prensa.