Patricio O'Ward ha podido retomar el buen ritmo en la IndyCar tras la clasificación del GP de Toronto donde saldrá tercero en la parrilla el día de mañana.

Después de varias semanas de un bajón de rendimiento, Pato ha firmado una de sus actuaciones más redondas en día de clasificación en el circuito urbano de Toronto al ser uno de los mejores pilotos en todas las fases de clasificación.

El mexicano será tercero en la fila de salida, por detrás del danés Christian Luundgard y del estadounidense Scott McLaughlin después de llevar la pole casí todo el tiempo en la última fase de la qualy hasta las últimas dos vueltas.

Qualifying in Toronto is Childs Play for @lundgaardoff . NTT P1 Award: SECURED 📷 #INDYCAR // #IndyTO pic.twitter.com/bdHKlRuHPl

El argentino Agustín Canapino saldrá en la posición 18 que va acorde a su año de novato en la categoría, pero quien sin duda decepcionó es el piloto que venía dominando las últimas tres carreras, Alex Palou, que no pudo mantener el momentum y no pudo llegar ni a la segunda sesión de clasificación.

Championship leader @AlexPalou does not advance to session 2 in qualifying 👀

#INDYCAR // #IndyTO pic.twitter.com/StmyX3zn6Q