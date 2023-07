Aloisio Hernández

Sábado 15 Julio 2023 11:32

Carlos Sainz dijo que si tuviera que elegir entre tener a Max Verstappen como compañero de equipo otra vez o asociarse con Lewis Hamilton, el piloto de Ferrari elegiría al siete veces campeón del mundo.

Si los rumores anteriores en la campaña F1 2023 se hubieran hecho realidad, entonces Sainz podría haberse encontrado como compañero de equipo en la Scuderia a Lewis a partir de la próxima temporada.

Sin embargo, afortunadamente para Carlos, esa conversación nunca se materializó en ningún movimiento real y se espera que Hamilton se quede en Mercedes una vez que finalmente ponga su firma en la tan esperada extensión de contrato.

Sainz y Max en Toro Rosso

Si bien Sainz ya ha sido compañero de equipo de Verstappen, la pareja hizo su gran aparición en la F1 juntos en Toro Rosso en 2015 como graduados del Red Bull Junior Team, el madrileño nunca en su carrera ha podido llamar a Hamilton un compañero de equipo.

Decisión

El nacido en Madrid reveló que aprovecharía la oportunidad de cambiar eso si alguna vez surgiera la oportunidad, sintiendo que se convertiría en un mejor piloto trabajando estadísticamente junto al multicampeón.

“Ya he sido compañero de equipo de Max, así que sé que me llevaría bien con él y tendríamos una buena [relación]

“Nunca he sido compañero de equipo de Lewis, pero supongo que ser compañero de equipo de un siete veces campeón mundial tiene que ser bueno para tu carrera y probablemente aprenderás.

“Así que tal vez, solo para probar algo diferente, me gustaría Lewis. Pero honestamente, no me importa. Sea quien sea que tenga como compañero de equipo, lo aceptaré”, dijo Sainz a The Express.