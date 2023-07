Aloisio Hernández

Sábado 15 Julio 2023 10:53

Sebastian Vettel reaccionó al despido de Nyck de Vries en AlphaTauri y al nombramiento de Daniel Ricciardo, quien regresa tras seis meses como piloto habitual en la Fórmula 1.

Vettel habló en el Goodwood Festival of Speed con ITV, citado por Motorsport.com, sobre la destitución de De Vries y el regreso de Ricciardo.

"Honestamente, estoy un poco dividido. Estoy muy, muy feliz por Daniel. Me gusta y he corrido con él. Hablé con él durante la prueba, cuando le di al McLaren un shakedown para este fin de semana, estoy muy feliz por él.

"Por supuesto, es muy desafortunado para Nyck cómo ha terminado para él. Creo que se le ha dado una gran oportunidad. Quizás las cosas no salieron como él esperaba o como esperaba la gente. Sin embargo, también es difícil cuando termina repentinamente", señaló.

Cruel

Según Sebastian, es una dura realidad para Nyck, que ya ve finalizada su aventura en la Fórmula 1 pasados unos meses: "Es brutal. Conocí a Nyck por primera vez el año pasado y me pareció una muy buena persona, y es un buen piloto.

"Ganó el título de Fórmula 2 y campeonatos internacionales. Ha sido premiado y espero que este toque no deje mella en su carrera. Quizás estas diez carreras no han ido tan bien como podrían haberlo hecho. En primer lugar, no sabemos desde fuera por qué, en segundo lugar, sigue siendo un muy buen piloto.

"Así que también tengo que simpatizar con el hecho de que este es muy cruel con él, así que espero que la gente no vea esta abolladura", finalizó.