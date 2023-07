Aloisio Hernández

Viernes 14 Julio 2023 09:47 - Actualizada: 09:48

Motorsport Italia desmintió los rumores que ponían a Lando Norris con un "preacuerdo" firmado con Ferrari.

El británico sorprendió al mundo con su P2 en clasificación y en carrera durante el Gran Premio de Reino Unido.

Esto debido a que McLaren pasó de pelear por el P4 del campeonato de constructores con Alpine, a estar batallando con los autos de medial tabla baja. Y, junto con las recientes crisis en Maranello, habían alimentado los reportes de que podría existir un cambio en la alineación de Ferrari.

Norris tiene los mismos podios que Russell y más que Sainz

Prioridades

El medio anteriormente mencionado informó lo siguiente: "El mercado de Ferrari no existe actualmente. El Cavallino Rampante no ha empezado a hablar de renovar a Charles Leclerc y Carlos Sainz, es concebible que las primeras conversaciones puedan seguir al GP de Italia en Monza, no antes.

"Norris no entra en los planes de Ferrari porque el ánimo en Maranello es que quieren llegar a una ampliación de la pareja existente que, más allá de algún estéril nerviosismo registrado recientemente, está muy probada y bien unida. La Scuderia, por tanto, no parece comprometida con el mercado", afirmaron.

Quedará por ver si del lado de Sainz, regularmente frustrado por ser considerado por detrás de Leclerc, y del propio Charles, quien se ha visto afectado por malas decisiones de la escudería, podrán aguantar más tiempo con la presión.