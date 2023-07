Aloisio Hernández

David Coulthard, ex piloto, cree que Lewis Hamilton no ha renovado con Mercedes porque no está totalmente convencido de hacerlo.

Las negociaciones del contrato entre Hamilton y el equipo alemán se han discutido durante meses. El contrato del siete veces campeón vence a fin de año. Este invierno, se suponía que las dos partes se sentarían alrededor de la mesa, pero al final no resultó nada.

Las conversaciones comenzaron en los últimos meses, pero a pesar de los reportes positivos de ambas partes, las noticias del contrato no se han materializado.

Hamilton tiene desde el GP de Arabia Saudita de 2021 que no gana una carrera

La carrera de casa de Lewis en Silverstone era, por supuesto, el momento ideal para anunciar que permanecería en el deporte por más tiempo. Muchos esperaban un anuncio, pero nunca llegó.

Aun así, el piloto dio una pequeña actualización: "Ciertamente no es fácil, pero creo que lo lograremos. Creo que debemos seguir trabajando y dar lo mejor de nosotros y eso es lo que estamos tratando de hacer", declaró.

Dudas

Sin embargo, el ahora analista de Fórmula 1 está comenzando a tener reservas sobre la falta de noticias. Las dos partes hablan afectuosamente el uno del otro, pero no se logran resultados. Por tanto, el británico concluye que su compatriota aún no está del todo seguro sobre su futuro.

“Seguimos escuchando que se haría pronto, pero ¿por qué no es así? ¡No es que todavía no se hayan conocido! Ya han ganado varios títulos mundiales juntos.

"Así que creo que eso demuestra que Lewis aún no está completamente convencido en su cabeza. Las mejoras ahora están ahí, por lo que Mercedes ha dado un pequeño paso; sin embargo, para competir por las victorias en los Grandes Premios, tendrán que dar un salto”, dijo a Canal 4.