Chris Deeley

Jueves 13 Julio 2023 08:30

Es difícil no sentir un poco de simpatía por Nyck de Vries esta semana. Menos de la mitad de la temporada en su primer año completo de Fórmula 1, después de una década en la serie junior, y el equipo AlphaTauri, que es muy poco competitivo, lo ha descartado.

No es sólo el hecho de que fue desechado, sino la naturaleza de ello. Ni siquiera ha tenido el tuit superficial de 'adiós, gracias por su trabajo' del equipo, sino solo una serie de personas que celebran el regreso de Daniel Ricciardo. Ha perdido su única oportunidad de llegar a la cima de su carrera deportiva, y ni siquiera es una nota al pie de página en su propia historia.

Con eso comentado... -sí, tampoco se trata de Nyck de Vries. La mejor de las suertes cuando inevitablemente lleve su talento y la 'y' superflua, francamente innecesariamente llamativa de su nombre, a la Fórmula E, amigo, pero estamos aquí para hablar de Danny Ric.

Hay algunas preguntas persistentes sobre el préstamo del australiano de Red Bull, y cómo encaja en el plan maestro del gigante de las bebidas energéticas.

¿A qué juega Red Bull?

Es difícil ver esto como algo más que una parte más pequeña de un plan más grande, porque... bueno, porque no tiene sentido poner a un mejor conductor en el auto AlphaTauri de este año. ¿Qué, estás desesperado por adelantar a Alfa Romeo y terminar noveno en el Campeonato? Fuera de aquí.

Renunciar a un piloto y traer a un novato para obtener algo de experiencia es una cosa, pero Ricciardo participó en más de 200 carreras de F1. Es una cantidad conocida. No para atraer demasiado a Brian Windhorst aquí, pero... ¿por qué harían eso?

Nunca verás a Helmut Marko admitiéndolo, pero la única razón por la que la máquina de Red Bull ha hecho este movimiento es porque no confía ni un poco en Sergio Pérez .

Daniel Ricciardo y Checo Pérez.

Marko es en gran medida un hombre que está al tanto de la opinión pública y que puede ser influenciado por la palabra correcta en el lugar correcto. Con su equipo junior teniendo un año casi desastroso, necesitaba una victoria barata, y una que distrajera a la gente de la mente del segundo piloto de Red Bull que lleva dos meses sin llegar a la Q3.

Sin embargo, esto no es un movimiento publicitario. O al menos, no es del todo un movimiento publicitario. Marko no es tonto, sabe que enviar al piloto de prueba y de reserva de Red Bull a un auto deficiente para obtener un par de puntos no resuelve ninguno de sus problemas. AlphaTauri es el equipo de desarrollo, después de todo, y Ricciardo es lo más desarrollado que puede estar.

Realmente no hay un mundo sensato donde esta no sea una audición sencilla. Si Ricciardo puede mostrarle al equipo que todavía tiene ritmo en un ambiente de carrera, reemplazará a Sergio Pérez más adelante esta temporada o en las vacaciones de invierno.

El coche de Checo en Mónaco.

Sin advertencias. Pérez ha avergonzado a Red Bull este año, logrando lo casi imposible al convertirse en un chiste mientras maneja uno de los autos más dominantes que se haya visto en el deporte. Sus puentes han sido quemados, y la única pregunta que queda es quién camina sobre las cenizas y lo reemplaza.

No es una coincidencia que la prueba de rendimiento de Ricciardo en Silverstone se haya mencionado esta semana. 'Suficientemente bueno para la primera fila' no podría ser más directo como una declaración dirigida directamente a Pérez, quien se clasificó decimosexto.

Red Bull ha sido bastante claro en su postura hacia el mexicano en el último mes o dos. Ya sea que se hayan abstenido de decirlo directamente o no, debe su lugar a la falta de opciones para reemplazarlo. Si Ricciardo demuestra que él es esa opción, con un poco más de humildad y madurez que cuando se fue, Pérez saldrá por la puerta más rápido de lo que puedas decir, "y Max Verstappen gana de nuevo".

Daniel Ricciardo con Red Bull.

¿Qué es lo mínimo que debe hacer Ricciardo? Es difícil saberlo, pero la línea de base será superar a Yuki Tsunoda . El joven corredor japonés se ha destacado un poco esta temporada, pero no está siendo considerado para el puesto de Pérez. Si Ricciardo quiere recuperar su antiguo trabajo, tendrá que hacerlo mejor que eso.

Si ponemos el listón hipotético por encima de Tsunoda, ¿cuánto más tenemos que subirlo? No tiene que vencer a Pérez, el auto AlphaTauri simplemente no es lo suficientemente bueno, pero un par de buenas actuaciones en una vuelta podrían ponerlo en la cima si su ritmo de carrera es medio decente.

Yuki Tsunoda con AlphaTauri.

¿Lo logrará? Ni idea. Sería valiente apostar en contra, pero hay una razón por la que estuvo disponible a mitad de temporada. Necesita retroceder el reloj hasta Monza 2021. Hablando de Monza 2021, sería negligente no mencionar que Ricciardo podría estar peleando contra Lando Norris por este puesto.

El fenómeno de McLaren se ha visto bastante rápido en parches esta temporada, y su segundo lugar en Silverstone atrajo toda la atención adecuada. Puede ser complicado alejarlo de McLaren, pero Ricciardo no puede cometer el error de asumir que él es el único hierro en el fuego de Red Bull.

Esta temporada se ha centrado en las tramas secundarias desde que Max Verstappen efectivamente ganó el título en mayo, y el regreso de Ricciardo, con todas las implicaciones asociadas, será uno de los mejores para ver.