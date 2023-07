Ángel Armando Castellanos

Jueves 13 Julio 2023

Lewis Hamilton ha dicho que dejará de beber alcohol después de beber en "dos ocasiones" este año.

El siete veces campeón mundial es históricamente abstemio como parte de su régimen para mantenerse en las mejores condiciones para las carreras.

En 2019, le dijo a The New York Times que se trataba de "cambiar de opinión" y que evitar esa sustancia era algo que "realmente quería hacer".

"Se trata simplemente de cambiar de opinión. Nos enseñan todas estas cosas desde una edad temprana sobre lo que debe y no debe comer. "Creo que se trata de educarte a ti mismo y estar abierto. Es algo que realmente quería hacer", admitió.

Lewis Hamilton suele ser abstemio

Sin embargo, más recientemente parece haber cedido un poco en su estricto régimen .

Abstemio

"En general, he estado en un muy buen lugar. No bebí durante cinco meses. "Además, desde el año nuevo, no bebí cinco meses después del año. Solo he tenido dos ocasiones, pero realmente no bebo mucho de todos modos, pero voy a parar de nuevo", avisó en el podcast Checkered Flag.