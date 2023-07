Nazario Assad De León

Domingo 9 Julio 2023 12:17 - Actualizada: 13:29

Carlos Sainz he tenido de nuevo un enfrentamiento con Pierre Gasly, ahora en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde de nuevo una maniobra del español no dejó contento al francés.

Todo parecía haber terminado sin problemas para Carlos Sainz después de que el Safety Car le pusiera en desventaja de llantas frente al resto de la parrilla, condicionando el resultado de su carrera. Sin embargo, cuando estaba siendo entrevistado por la prensa después de la carrera, llegó el piloto de Alpine para darle un ligero empujón y decirle: "No me vuelvas a tratar así, Carlos".

Posterior a eso, el español solo respondió con "pobrecito" y al ser cuestionado sobre si sabía el motivo de esa reacción, Sainz negó saber la procedencia del enojo de Pierre.

😱🚨 "POBRECITO"



¡Gasly interrumpió a Sainz reclamándole algo! Y hasta lo alcanzó a tocar...



😳 ¿QUÉ LE HABRÁ DICHO?#F1xFSMX #BritishGP pic.twitter.com/f9cgJoy4Ro — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 9, 2023

Más tarde, en redes sociales se presentó un video donde durante el rebase del español al francés, aparentemente al francés no le pareció la forma en la que Carlos hizo el rebase, comunicándoselo a su equipo por la radio diciendo: "No me puede apretar así"

Apparently Gasly is not happy about this. Well… his problem I guess. Pobrecito. pic.twitter.com/3Sne6HcV12 — bru (@sculptsainz) July 9, 2023

Es importante recordar que el problema de Gasly con Sainz se remonta ya a varias carreras atrás donde han tenido diferentes encuentros complicados en salidas de pits en qualys, rebases y demás.