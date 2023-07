Aloisio Hernández

Sábado 8 Julio 2023 08:47

Daniel Ricciardo reveló que aceptaría correr en AlphaTauri si eso significa que puede volver a Red Bull Racing.

Ricciardo se unió a Red Bull el año pasado como tercer piloto. El australiano actualmente está llevando a cabo mucho trabajo detrás de escena y no ha ocultado el hecho de que todavía apunta a regresar en 2024.

Aún así, todavía era cuestionable con qué equipo sucedería, pero The Honey Badger tiene ahora un plan concreto. El australiano quiere volver como piloto habitual de Red Bull Racing a largo plazo.

Deseo

Ricciardo ha estado presente en algunas carreras de 2023

En conversación con Crash Ricciardo declaró: "Me mantengo con la mente abierta.

"Si es como 'este eres tú y firmas un contrato de tres años y este es el único lugar donde conducirás', entonces no lo necesito. Puede que ese no sea el trato que estoy buscando.

"Pero si existe la oportunidad de estar aquí en Red Bull... La verdad es que aquí es donde quiero estar. No voy a andarme por las ramas. Si eso crea un camino para volver aquí, entonces sí, entonces eso es algo que miraría, porque al final este es el lugar donde quiero volver", respondió sobre un asiento en AlphaTauri.

Para calificar para un puesto en el equipo hermano de Red Bull Racing, Daniel depende de Nyck de Vries. El holandés lucha por sobrevivir dentro del deporte y, según los informes, todavía tiene algunas carreras para demostrar su valía.

El australiano también tiene en cuenta un regreso a otro equipo, aunque el objetivo es Red Bull Racing: "Tengo mucha confianza. No quiero estar demasiado confiado porque nunca he visto un contrato y no tengo un bolígrafo sobre papel ni nada.

"Volver a esta familia se siente como lo mejor para mí. Así que idealmente vendría algo de esta familia y no tengo que buscar en otra parte”, dijo el australiano.