Ángel Armando Castellanos

Miércoles 5 Julio 2023 07:53

Dilano van 't Hoff falleció el pasado sábado tras un grave accidente bajo la lluvia en el Circuit de Spa-Francorchamps. Lando Norris cree que la visibilidad en suelo mojado es uno de los mayores problemas en estos días cuando se trata de seguridad en el automovilismo.

El británico espera que la FIA pueda encontrar una solución para esto. Según Norris, el accidente podría haber ocurrido en cualquier lugar con un clima y condiciones de pista tan difíciles.

Van 't Hoff participó en el Campeonato Europeo de Fórmula Regional de Alpine en la pista muy mojada de las Ardenas. Tim Tramnitz hizo un trompo y golpeó la pared saliendo de Raidillon después de un reinicio.

No volvió a la pista, pero en medio campo se produjo sin embargo un violento accidente en la recta denominada 'Kemmel'.

El auto MP Motorsport de Van 't Hoff fue golpeado fuertemente en el costado por el piloto de RPM Adam Fitzgerald. Tras el accidente, trascendió la triste noticia de que Dilano había fallecido.

Manos atadas

"Además de las muchas cosas que ya se están haciendo por seguridad, creo que este es uno de los próximos grandes temas es donde hay que hacer cambios.

"Si no estás en el auto tú mismo, no sabes lo malo que es. No puedes ver desde aquí hasta la pared [cinco metros frente a ti]. No puedes ver nada. Así que si un auto se ha detenido en algún lugar, no tienes oportunidad de reaccionar", explicó Norris a los medios presentes en el Red Bull Ring durante el fin de semana sobre la visibilidad bajo la lluvia.

Explicó que no sólo se trata del circuito belga, sino de cualquier otro donde haya chubascos. Si los conductores no perciben la realidad con claridad, entonces hay un problema,

"Y eso puede suceder en Spa, pero puede suceder en cualquier lugar. Si alguien se sale en la Curva 2 [en el Red Bull Ring], no lo ves hasta que es demasiado tarde", sentenció.