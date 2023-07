Ángel Armando Castellanos

Miércoles 5 Julio 2023 07:26

Sergio Checo Pérez tiene la culpa del abrumador dominio de Max Verstappen en esta temporada 2023 de Fórmula 1. Eso es lo que piensa Jacques Villeneuve.

El dos veces campeón del mundo amplió su ventaja en el campeonato a 81 puntos al completar un barrido limpio del Gran Premio de Austria Prix fin de semana.

Después de cuatro rondas de la temporada, sin embargo, Pérez había ganado tantas carreras como su compañero de equipo de Red Bull y prometió que estaba en la carrera por el título.

Villeneuve, el campeón mundial de 1997, cree que ese momento es lo que impulsó la racha imbatible de Verstappen, que lo ha visto ganar cinco carreras seguidas.

Los errores no son una opción

La cuenta de puntos de Max Verstappen supera la de todos los demás fabricantes en ambos pilotos

{inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/04068042363a26b613394df116cb321d2e0c7bad.jpg][La cuenta de puntos de Max Verstappen supera la de todos los demás fabricantes en ambos pilotos][2]}

"Sergio comenzó a bajar de rendimiento inmediatamente después de haber dicho. 'ahora lucharé por ganar el Campeonato. En mi opinión, esa declaración le dio otro impulso a Verstappen. Y él, en cambio, comenzó a sufrir y cometer errores.

"No lo sé. Sé que todo piloto tiene que entender cuál es su nivel. Y Sergio no está al nivel de Max. Sí, es capaz de ir tan rápido como él, pero no durante toda la temporada", consideró en palabras a la Gazzetta. Dello Sport.

Esas palabras fueron su sentencia, porque de inmediato comenzó a equivocarse en las qualys. Esa ha sido su sentencia.

"Si dices una cosa así, entonces no puedes cometer errores como los que cometiste aquí en la calificación del viernes", reclamó.