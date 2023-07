Aloisio Hernández

Martes 4 Julio 2023 11:27

Toto Wolff, jefe de equipo en Mercedes, afirmó que Red Bull "tiene miedo" sobre el cambio de reglamento en 2026 porque su proyecto de motores "no avanza".

En Red Bull Racing creen que las reglas no están bien pensadas y que las carreras pueden verse afectadas negativamente. Wolff piensa que eso es una tontería y cree que algo completamente diferente está pasando con el equipo de Milton Keynes.

Relacionado: "Lewis Hamilton y Mercedes no discuten por dinero a la hora de renovar su contrato"

En 2026 cambiará el reglamento de motores. Uno de los mayores cambios es que la fuente de energía dependerá más de la parte eléctrica. Y ese es un gran riesgo, dijeron Verstappen y Horner: “He visto los datos, incluso en el simulador, y se ve terrible. Esta no es la dirección que debemos tomar”, concluyó el primero.

Red Bull va en camino a su tercer título consecutivo

Horner luego dio un paso más. "Creo que debemos prestar atención con urgencia a la relación entre la potencia de combustión y la potencia eléctrica antes de que sea demasiado tarde", dijo el jefe del equipo.

Miedo

Verstappen y Horner optan por cambios en el reglamento, pero según Wolff, esto no tiene nada que ver con el hecho de que la normativa no sería buena. El CEO de Mercedes cree que Red Bull simplemente no está en camino de implementar los cambios de manera oportuna.

Red Bull ve que suceden muchas cosas en poco tiempo a nivel de motor. Por ejemplo, Honda se va definitivamente, el proyecto Powertrains debe ejecutarse de forma independiente y, a partir de 2026, también darán la bienvenida a Ford.

Wolff ve que Horner está haciendo todo lo posible para que las regulaciones del motor estén del lado de Red Bull: "Creo que puede tener más miedo porque su programa de motores no está progresando, y luego puede querer matar las reglas de esta manera.

“Así que siempre hay que preguntarse cuál es la verdadera motivación para decir algo así", dijo el jefe del equipo Mercedes.