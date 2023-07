McLaren dio a conocer el cambio en la carrocería para el MCL36 de cara al Gran Premio del Reino Unido que se disputará este fin de semana.

Es la carrera de casa para el equipo anaranjado por disputarse en Silverstone y una nueva decoración puede entusiasmar más a sus fanáticos.

En la organización están motivados luego de que Lando Norris logró el cuarto lugar en el GP de Austria del domingo pasado. Parece que las cosas van mejorando para el quinto lugar de la temporada pasada.

Por lo tanto, la competencia que viene es sumamente especial y pilotos e ingenieros esperan que sea la muestra perfecta de que los problemas han quedado atrás.

La pelea será con Alpine por el quinto sitio del Campeonato de Constructoras. La desventaja es de sólo 18 puntos. Por lo tanto, un buen resultado en casa puede ser decisivo para tomar ese puesto.

We're bringing CHROME BACK. 😍



With @GoogleChrome, the MCL60 will sport the iconic Chrome livery at the #BritishGP. ✨#ChromeIsBack pic.twitter.com/xLKRxknYXr