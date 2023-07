Aloisio Hernández

Lunes 3 Julio 2023 09:50

Sergio Pérez comentó que le "dio risa" cuando se enteró de las acusaciones de "intimidación" de Carlos Sainz.

Durante el duelo que tuvieron Checo y Sainz en Austria, el piloto español se quejó por la radio de su equipo de que el mexicano lo estaba "intimidando".

Esto generó una ola de burlas y memes en redes sociales, puesto que no hubo algún movimiento de Pérez que se pudiera considerar "peligroso" o algo similar.

Checo pudo volver al podio tras 3 carreras ausente

Al final, Sergio logró superar a Carlos; sin embargo, la defensa del madrileño fue suficiente para evitar que el de Red Bull Racing alcanzara a Charles Leclerc por la P2.

Risas

Preguntado por Juan Fossarolli, reportero de FoxSports, tras la carrera en el Red Bull Ring, el mexicano respondió si se enteró de lo que dijo el conductor de Ferrari.

"No lo sé, me da risa, me lo ha dicho mi entrenador, y me ha dado risa. Al final ha sido una buena batalla con Carlos", aseguró.