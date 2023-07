Aloisio Hernández

Lunes 3 Julio 2023 09:00

Carlos Sainz declaró que se "defendió bien" de Sergio Pérez durante el Gran Premio de Austria.

Los dos corredores hispanohablantes estuvieron mano a mano por el último lugar del podio en el Red Bull Ring.

A pesar de que el nacido en Madrid mostró un ritmo muy fuerte durante el fin de semana, en la parte final de la carrera no pudo resistir los ataques del mexicano.

Sainz se ubica 5° en el Campeonato de Pilotos

Checo venía de atrás tras hacer su última parada en boxes y tardó unas cuantas vueltas en poder superar al número 55. La defensa de Carlos sirvió para evitar que Pérez pudiera alcanzar a Charles Leclerc y arrebatarle el segundo puesto.

Destacado

Hablando tras la carrera que ganó Max Verstappen, Carlos habló sobre sus sensaciones tras finalizar 4° (que al final fue 6° por un castigo) y dijo: "Estoy en un muy buen momento en el plano individual, estoy yendo rápido tanto en clasificación como en carrera, en mojado y en mixto.

"He tenido batallas bonitas, he pasado a los coches en cuanto llegaba y me he defendido bien de Checo. Estoy a buen nivel, pero me da rabia no aprovechar el ritmo que tengo y lo bien que estoy yendo", comentó.