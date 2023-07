Aloisio Hernández

Domingo 2 Julio 2023 10:21 - Actualizada: 11:51

Carlos Sainz finalizó bastante frustrado con Ferrari luego de que una mala estrategia lo terminara tirando del podio en el Gran Premio de Austria.

El piloto madrileño se mostró con buena velocidad durante todo el fin de semana, al igual que todo Ferrari; sin embargo, en la carrera del domingo en el Red Bull Ring no pudo mantenerse entre los tres primeros.

Carlos se encontraba en tercera posición y recibió la instrucción de detener a Sergio Pérez todo lo posible, ya que el mexicano venía con neumáticos nuevos en su RB19 y podía amenazar la segunda posición del monegasco.

Sainz supera por 14 puntos a Leclerc en el campeonato

Sainz logró detener y defender de gran manera contra Pérez, pero lamentablemente no fue suficiente para poder mantener la posición. Al final, el nacido en Madrid terminó 4° y muy frustrado por nuevamente ser usado "en favor" de otros intereses.

Arrebato

Hablando frente a los micrófonos de DAZN, Carlos compartió sus sensaciones tras la carrera en Austria: "Está claro que la decisión de parar a los dos coches a la vez cuando el virtual (safety car) estaba acabando me ha penalizado. Además, iba muy rápido en el primer ‘stint’.

"He hecho labor de equipo y que se me pagase de esa manera… es bastante frustrante, porque ha comprometido mi carrera a partir de ahí. He tenido que empujar a tope con el segundo set de medias para pasar a coches que no tendría que haber pasado.

"Y ahí es donde han venido los ‘track limits’ muy pequeños, marginales (que le costaron una penalización de cinco segundos). A partir de ahí la carrera se ha ido complicando poco a poco y hemos perdido el podio", finalizó.