Sergio Checo Pérez ha vuelto a un podio de un Gran Premio de Fórmula 1, tras imponerse en la batalla por el tercer lugar a Carlos Sainz en Austria, que ganó Max Verstappen.

El mexicano no subía a la tribuna desde el GP de Miami. Por fin ha dado el golpe que necesitaba después de tres carreras -y una qualy el viernes- para el absoluto olvido.

Pasaron 55 días para que lograra un resultado casi tan bueno. No es el segundo lugar del 7 de mayo pasado, pero al menos está de regreso en el top 3 de una carrera.

Eso es una gran noticia que ayuda a aliviar un poco las dudas y sobre todo, a mantener el subliderato del Campeonato de Pilotos que Fernando Alonso (quinto en Spielberg) amenazaba.

A partir de ahora se espera que el tapatío pueda respirar un poco más en paz y obtenga un mejor resultado en Silverstone, durante el Gran Premio de Gran Bretaña que se celebrará en unos días.

Max Verstappen ganó la carrera, algo que no parece nada nuevo, pues lo ha hecho en siete de nueve oportunidades en esta temporada.

Charles Leclerc le quitó su marca de vueltas lideradas a Verstappen en la 25 a partir del ingreso del neerlandés a pits.

10 vueltas después, todo volvió a la normalidad y el de Red Bull rebasó al de Ferrari, para ponerse en la cima y asegurar la victoria.

Max arriesgó su victoria entrando a pits en la parte final, para poner llantas nuevas y buscar la vuelta rápida, pero ni así pudo alcanzarlo el monegasco.

En la Curva 3 de la Vuelta 4 el mexicano rebasó a Esteban Ocon con una buena maniobra y con eso y el incidente entre Kevin Magnussen y Yuki Tsunoda ya era decimosegundo.

En la décima rebasó a George Russell y se puso decimoprimero. El top 10 estaba realmente cerca.

Para la 13 ya era noveno, tras deshacerse de Alex Albon. Tenía a Pierre Gasly a tiro, a 1.7 segundos.

El abandono de Nico Hulkenberg en la 14 (con todo y el Virtual Safety Car) mandó a Gasly a pits y el mexicano subió al sexto lugar, con Lance Stroll a 2.6 segundos.

En la 16, el cambio de llantas de los Ferrari hizo que Sainz cayera al quinto y luego subiera al cuarto lugar (para después perderlo por sanción posterior). Parecía que los italianos y su estrategia lo arruinaban para favorecer al mexicano; sin embargo, en la 21 se repuso, lo rebasó y se puso tercero.

El mexicano entró a pits en la 24 y cayó hasta el decimoprimer lugar. Puso duras y de inmediato rebasó a Esteban Ocon y a Alex Albon para ponerse noveno. Arrancaba una nueva remontada.

En la 30 se deshizo de George Russell y se lanzaba contra Pierre Gasly, a quien tenía a 4.5 segundos.

En la 43 rebasó a Fernando Alonso y se puso quinto. La remontada ya era un hecho, pero todavía no le alcanzaba para lograr su objetivo de podio.

El ingreso de Hamilton a pits mandó al tapatío al cuarto lugar, pero a más de ocho segundos de Carlos Sainz.

El español entró a boxes faltando 25 giros y el mexicano ya era tercero de esta competencia.

Subió al segundo lugar en la 48, después de que Charles cambió sus llantas. El objetivo parecía cumplido, y estaba a más de 26 segundos de Max Verstappen.

Puso las duras en la 51 y cayó al quinto lugar. Le tocaba remontar otra vez.

En la 57 rebasó a Lando Norris con una buena maniobra por fuera y se puso cuarto. Ya estaba a nueve décimas de Sainz.

En la 59 hubo una batalla entre los dos. Primero hubo rebase del tapatío, luego lo adelantó el madrileño y se defendió bien para evitar la caída.

Sainz se empezó a quejar por la radio de que Pérez intentaba sacarlo de la pista.

A falta de 10 vueltas, Sergio se lo sacó de encima con un movimiento por fuera. Tocaba acelerar más y cuidar ese tercer lugar, algo que al final logró.

El español acabó quinto de esta competencia después de la revisión de penalizaciones solicitada por Aston Martin que derivó en la sanción a Carlos Sainz de diez segundos. No tuvo demasiado protagonismo en esta carrera. Salvo contados momentos, no se movió del sexto lugar.

La mala noticia es que ha cortado su marca de podios. Ahora lleva seis en nueve Grandes Premios. Además, ha desaprovechado la chance de quitarle el segundo lugar del Campeonato de Pilotos a Checo Pérez.

La buena noticia es que terminó por encima de Lewis Hamilton y de George Russell, séptimo y octavo, respectivamente.

Dura jornada para los dos coches de Mercedes.

Actualización del top 10 después de la protesta:

A revised top 10, after eight drivers are hit with post-race penalties in Spielberg pic.twitter.com/aE3eGEKy3p