Aloisio Hernández

Sábado 1 Julio 2023 12:54 - Actualizada: 13:43

Sergio Pérez reclamó que "todo se hace más grande" cuando se trata de un piloto de Red Bull.

El mexicano estaba pasando por un pésimo momento que lo vio alejarse del podio desde el pasado Gran Premio de Miami.

Además, quedó fuera de varias clasificaciones e impuso una mala racha que no se veía desde 2008 en un corredor detrás del volante de un Red Bull Racing.

Checo ha perdido por completo el contacto con el líder del campeonato y compañero de equipo Max Verstappen en las últimas cuatro carreras; sin embargo, en Austria pudo volver al podio.

Desahogo

Durante la rueda de prensa posterior al Sprint, se le preguntó al mexicano que ha cambiado para estar tan bien en este fin de semana: "No lo he perdido. No pasas de ganar carreras a ser de repente un muy mal conductor. Creo que la gente en el deporte olvida la cantidad de detalles en los que estamos operando.

"Cuando no tienes todo junto, entonces ves una gran diferencia. Sé que he tenido un período difícil, muchos pilotos han tenido eso, pero parece ser aún más grande cuando lo tiene un piloto de Red Bull”, señaló.