Sergio Pérez y Max Verstappen conversaron durante varios minutos tras finalizado el Sprint Race en Austria.

Los corredores de Red Bull Racing tuvieron un momento peligroso al inicio de la carrera de velocidad en el Red Bull Ring.

Relacionado: Checo Pérez se recupera y vuelve al podio en Austria

El mexicano arrancó mejor y superó a su compañero de equipo; sin embargo, el bicampeón del mundo pudo recuperar la punta luego de unos metros.

Ambos pilotos se reclamaron por la radio del equipo instantes después de lo sucedido. Estas reclamaciones continuaron al finalizar la carrera.

Cuando los dirigidos por Christian Horner se bajaron de los autos, se les pudo ver conversando por varios minutos en un tono un poco tenso.

Los clips con Checo y Max hablando cara a cara se hicieron virales rápidamente en redes sociales, aquí te dejamos uno de ellos para que puedas ver lo sucedido.

No drama between the bulls. They’re just talking, they even seem to change the conversation later on.☺️ pic.twitter.com/4CNdLGUWnN