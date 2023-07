Aloisio Hernández

Sábado 1 Julio 2023 10:25

Sergio Pérez confesó que dejó pasar a Max Verstappen tras el duelo que tuvieron durante los primeros minutos del Sprint Race en el Red Bull Ring.

Checo había tomado la punta de la carrera de velocidad en Austria tras el arranque; sin embargo, perdió el liderato con su compañero unos metros después.

Fueron varios segundos donde los pilotos pelearon rueda a rueda como pocas veces se les había visto.

Esto provocó que ambos se reclamaran por la radio después de las maniobras y al finalizar la Sprint. Incluso, se les pudo ver charlando tras concluir las acciones y bajar de sus autos.

Checo tomando la punta en el arranque

Aclarado

Hablando en la entrevista posterior, el corredor nacido en Jalisco esclareció todo lo sucedido con su compañero de equipo: "Fue una gran arrancada, después perdí una posición con Nico y fue muy difícil pasarlo.

"Creo que Max se enojó porque fui fuerte en la curva dos, pero no lo vi. Cuando lo pude ver, me abrí para que me pasara.

"La visibilidad era muy mala, nosotros queríamos el 1-2. Manejamos bien las llantas y pasamos a Nico, al rebasarlo sabíamos que llevaríamos a casa el 1-2", señaló.