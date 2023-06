Nazario Assad De León

Viernes 30 Junio 2023 12:20

Red Bull terminó muy frustrado hoy tras la clasificación que tuvo Checo Pérez en Austria, donde una vez más no llegó ni siquiera a la Q3.

Entrevistado posterior a la qualy, Christian Horner no pudo esconder la molestia que generó dentro de equipo que se le quitaran los tiempos de vuelta al piloto mexicano y que no se pudiera aprender de lo vivido en las dos primeras vueltas para que en la tercera no sucediera.

Esto fue lo que dijo Horner respecto a sus impresiones de la clasificación:

"Bueno, es muy difícil calificar aquí con la situación de los límites de la pista, Max se vio afectado por eso, por lo que tuvo que ser conservador más adelante."

Después, al ser cuestionado por la complicada actuación del piloto azteca, no hubo más que remarcar la situación de los límites de pista, sobre los cuales ya estaba avisado Pérez.

"No pudimos dar ni una vuelta, la primera fue una vuelta larga, le dijimos que tenía que ser más conservador en las últimas dos curvas; muy frustrante porque no podía desarrollar este ritmo."

"Tendremos que recordarle que tiene que permanecer en la pista mañana y el domingo, no puedes ganar una carrera si no estás dentro de la pista.", sentenció Horner en palabras para Fox Sports Premium.

Sin embargo, algo que sí dejó claro el jefe del equipo austriaco, es que Checo cuenta con todo el respaldo de la escudería, por lo que cualquier polémica o rumor suelto no debe ser considerado realista.

"Todos respaldamos a Checo, cualquier conversación sobre un posible reemplazo para él está totalmente fuera de lugar", concluyó Christian.

Sergio comenzará en el 15vo lugar de la parrilla este domingo en Austria.