Aloisio Hernández

Viernes 30 Junio 2023 12:12

Sergio Pérez arremetió contra la FIA y calificó de "malo" el sistema que tienen para avisar a los pilotos sobre los límites de pista.

El mexicano quedó fuera en Q2 luego de que le eliminaran su último intento de vuelta con el que había quedado muy cerca de Max Verstappen.

Esta fue la cuarta vez consecutiva que Checo no pudo alcanzar la Q3, luego de quedar eliminado en Mónaco, Barcelona y Canadá.

El piloto nacido en Jalisco se encuentra en una crisis que lo tiene 69 puntos por detrás de su compañero de equipo y que le ha ganado muchos cuestionamientos y señalamientos.

Los límites de pista volvieron a ser un factor determinante en Austria

Aclaración

Hablando con FoxSports tras la quali, Checo dijo: “No me siento bien, no estoy al 100 por ciento, pero aun así tenía un gran auto para tener una muy buena calificación, pero desafortunadamente este sistema que no considera nada.

“Me estaba saliendo porque estábamos teniendo un problema de comunicación, pensábamos que era en la curva 9, pero era en la entrada a la 10.

"Tomé mis precauciones, pero en la última parte de la calificación venía en una buena vuelta y de la nada me sale (Alex) Albon, pierdo el agarre y me salgo. Es un sistema tan malo que no tienen para considerar lo que pasó hoy.

“Es un sistema en el que hay una persona viendo, al puro tacto visual, y no consideran nada. Perdí tiempo, me fui derecho, me bloquearon en mi vuelta y, bueno, al final me sacan de la Q3″, concluyó.